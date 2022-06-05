Маски фибромиалгии и смирение: советы доктора Мясникова

Купание в водоемах, холодные супы, фибромиалгия и смирение: об этом и не только рассказал в новом выпуске программы "Доктор Мясников" на телеканале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.

В рубрике "Простые истины" известный доктор рассказывает о правилах безопасности при купании в водоемах. Во-первых, не следует нырять в воду резко, особенно если вы человек не закаленный или с факторами риска сердечных болезней. У вас может произойти спазм, который может закончиться инфарктом.

"Холодная вода – это лекарство, но лекарство и яд отличаются только дозой", – говорит Мясников. Так что заходите в воду постепенно.

Вторая истина – избегайте купаться в водоемах с утками. Там человека может подстерегать так называемый зуд купальщика – паразитарное заболевание под названием церкариоз. Церкарии часто паразитируют на водоплавающих птицах, в том числе утках. Появившийся при инфицировании ми зуд неприятен, особых лекарств от этого нет – нужно ждать, чтобы все прошло.

Какая-либо инфекция может быть в любом источнике с водой – в пруду, озере, реке, особенно если вода стоячая и теплая вода. И распространенный в Африке шистосомоз, церкариоз в нашей средней полосе – это еще детский лепет, говорит Мясников. В США есть места, где просто стоит предупреждение, что нельзя купаться: череп с костями и зажим на нос.

"Там водятся такие паразиты, которые в этой стоячей теплой воде через носоглотку попадают в мозг. Смертность – 100%" – предупреждает Мясников. У нас такого нет, но все же проточная вода более предпочтительна, чем стоячая, какой бы чистой на первый взгляд она нам ни казалась.

Истина номер 3 – не купайтесь в линзах. Под них может попасть пыль, бактерии, и под линзой это будет раздражать и травмировать глаз. Не лишено своих опасностей, предупреждает Мясников, и купание в морской воде. Как и в фонтанах: путей проникновения инфекции из воды в наш организм, по словам врача, "очень и очень много".

- С точки зрения врача, я вам скажу: лучше на берегу и в бассейне. Оно надежней. Но такую истину вряд ли кто примет.

В рубрике "Тайны еды" Александр Мясников рассказывает о холодных супах – заменителях окрошки. Это, например, холодный томатный суп гаспачо, который можно приготовить самому. Это брат нашего русского свекольника – белорусский холодник. Это огуречный суп на айране, болгарский суп таратор и даже… фруктовый суп: взбитая клубника, сливки и сахар. "Сплошной вред, но очень вкусно", – говорит Мясников.

Также в новом выпуске своей программы врач и телеведущий рассказывает о мышечно-скелетных болях и таком заболевании как фибромиалгия. Это крайне распространенное состояние у нас не диагностируется, а, соответственно, и лечится не так, как нужно, сетует он. Болезнь была описана во Франции еще в середине XIX века, но ее причины по-прежнему не известны, а пути развития – не ясны.

Александр Мясников детально рассказывает, как диагностируют фибромиалгию, и что характерно для этого заболевания. А также о том, что ее часто принимают за остеохондроз и пытаются лечить противовоспалительными лекарствами, которые при фибромиалгии не действуют вообще.

Помимо лекарств, показанных именно при фибромиалгии, пациент должен преодолеть себя, говорит Мясников. Еще до лекарств нужно пытаться заниматься упражнениями – любыми. Показаны аэробные нагрузки, в крайнем случае – лекарства.

"Но я еще раз вам хочу сказать, если вам ставят диагноз "остеохондроз", спросите: доктор, а может у меня быть фибромиалгия?" – советует он.

Завершающую выпуск своей программы рубрику "Личный опыт" Мясников посвящает смирению. "Смирение – это когда ты настолько силен духом, настолько самодостаточен, настолько в гармонии с тем, что происходит, что тебя нельзя ни напугать, ни обидеть, ни оскорбить", – говорит он. Подчеркивая при этом: смирение и равнодушие – абсолютно разные вещи.