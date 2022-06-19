Вредные привычки, глаза, рак: нюансы от доктора Мясникова

Покраснение глаз, супы, рак молочной железы и боязнь старости: об этом и не только рассказал в новом выпуске программы "Доктор Мясников" на телеканале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.

Теме внезапного покраснения глаза посвящена рубрика "Простые истины" в новом выпуске его передачи. В некоторых случаях нужно срочно идти к врачу, и так называемые "красные флаги" обеспечивают быстрый доступ к специалисту.

Причин для покраснения глаза может быть очень много, говорит врач. При этом очень важно то, можете вы видеть красным глазом или нет. Если вы перестали видеть или видите плохо, если произошло кровоизлияние в структуры, которые мешают проникновению света, это может быть опасно.

"И вот тут надо звонить и говорить: "Доктор, у меня покраснел глаз – есть боль, нет боли, это отдельный разговор – и я плохо этим глазом вижу", – говорит доктор Мясников.

Если глаз покраснел, и вы не можете держать его открытым, необходимо срочно идти к врачу. Это говорит о повреждении роговицы, о наличии острого инфекционного или инфекционно-аллергического процесса, что требует немедленного лечения. И даже если глаз не красный, но вы не можете держать его открытым, это показание к обращению к офтальмологу.

Еще одна простая истина от доктора Мясникова – покраснение глаза и светобоязнь. В этом случае вам также нужно срочно к врачу. При этом воспалением глаза проявляется масса заболеваний, отмечает Мясников: болезнь редко поражает какой-то один орган. А вот симптомом гипертонии кровоизлияние в глаз не является, говорит врач.

Рубрику "Тайны еды" доктор Мясников посвящает супам. Суп, говорит он, должен быть горячим – либо холодным. Супы называют первым блюдом, так как предполагалось, что жидкий суп, легко проникая внутрь, запускает процессы пищеварения, подготавливая пищеварительную систему к приему тяжелой пищи.

Суп можно есть не только на обед, отмечает Мясников, а при приготовлении супа первый бульон не зря советуют сливать: при варке из мяса выходят не самые полезные экстракты.

Сохраняются ли в супах полезные витамины? Да, но при условии, что они там есть. Разрушается при термической обработке только витамин С. В "правильном" супе не должно быть большого количества соли, не должно быть жира и бульона, добавляет врач.

Полезных среди супов мало: все вкусное – вредно, говорит Мясников. Одно из исключений – протертые овощные супы, которыми раньше даже откармливали пациентов больниц после желудочно-кишечного кровотечения.

Также в своей программе Александр Мясников говорит о раке молочной железы – шанс столкнуться с этой болезнью имеет каждая восьмая женщина. При наличии факторов риска шанс заболеть раком груди возрастает до 50%. Болеют им и мужчины – на них приходится 2% всех случаев.

Каковы же факторы риска? Например, очень важна наследственность. Например, если два ваших родственника болели раком груди, вы должны пойти и провериться на соответствующую мутацию – Brca, что является сокращением от breast cancer. Это же касается и мужчин, говорит врач.

Медики не рекомендуют самообследование – вы не способны самостоятельно отличить опасное уплотнение от неопасного, – а маммография должна предваряться правильным осмотром груди.

Курение, по словам Мясникова, не очень связано с раком груди – риски повышаются, но ненамного. Зато к рискам относится алкоголь – даже в малых, но регулярных дозах. Относится к ним и ожирение до менопаузы, хотя после менопаузы избыточный вес наоборот, риски рака груди снижает.

В завершении передачи Мясников рассуждает на тему о том, как перестать бояться старости. По его словам, сам страх этого делает нас зависимым от этого страха, и мы сами приближаем утрату и сексуальной привлекательности, и финансового благополучия, и здоровья.

Молодой человек отличается от старого резервами, говорит Мясников. И пожилой человек отличается от молодого тем, что, если он хочет жить активно и быть сексуально привлекательным, хорошо зарабатывать, он должен мобилизовывать те резервы, которые у него остались. А о старости врач желает никому не думать.