Чем покрашен дом, есть ли в воде радон: предостережения от доктора

Таблица Менделеева вокруг нас, место сои в нашем рационе, профилактика болезней суставов, виды аллергических реакций: об этом и не только рассказал в новом выпуске программы "Доктор Мясников" на телеканале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.

В рубрике "Простые истины" известный доктор приводит примеры того, как мы можем получить вредные химические элементы, сами того не подозревая. Они могут попасть в наш организм через очень многие предметы, включая продукты питания и даже обычную колодезную или родниковую воду.

Если вы пользуетесь таким источником воды, неплохо бы знать ее состав, отмечает Мясников – например, нет ли в ней повышенного содержания радона. Какой краской покрашен ваш дом – не из тех ли она времен, когда в них использовался свинец?

Нужно с осторожностью есть морскую рыбу – в частности, беременным женщинам не чаще, чем 2 раза в неделю. Это связано с тем, что морская рыба является своего рода накопителем ртути, что может иметь отрицательное влияние на плод.

Большой источник ртути – крупные хищные рыбы, такие как тунец, лосось и скумбрия, говорит Мясников. Есть лучше другие сорта рыбы, при этом в мелкой рыбешке и ртути содержится значительно меньше.

Много свинца и других вредных химических элементов содержится в грибах. Они все впитывают в себя, как губка, поэтому врач и телеведущий не советует собирать их на полях или вдоль железных дорог. Мясников рекомендует покупать выращенные грибы – чистый диетический продукт, происхождение которого известно, а выращивание – контролируется.

Свинец помимо применяемых раньше красок могут содержать и недорогие детские украшения – именно поэтому симптомы отравления свинцом можно часто видеть у детей, которые пользуются такими игрушками.

В рубрике "Тайны еды" Александр Мясников обсуждает сою. По его словам, нужно различать использование сои как замены мяса – например, в вегетарианских продуктах, – и место сои в нашей обычной здоровой диете.

Соя содержит изофлавоноиды и фитоэстрогены, применяется у женщин в околоменопаузальном периоде, в том числе во время менопаузы, чтобы снизить неприятные синдромы. Может ли повредить большое количество потребляемой в пищу сои мужчинам? Для этого нужно принимать ее действительно в больших количествах, говорит Мясников. Хотя мы и сами не знаем, в каких количествах потребляем ее, учитывая, что из сои делают массу пищевых продуктов, которые потом добавляются в колбасу, полуфабрикаты и так далее. Также, по его словам, как минимум спорным является заверение об отсутствии в сое ГМО.

При этом соя – очень хороший источник белка, причем растительного, что особенно полезно гипертоникам, страдающим подагрой, людям с болезнями сердца. В сое практически полный набор витаминов и большое количество микроэлементов, что также делает это ценнейшим пищевым продуктом. Благотворно действуют на разные органы содержащиеся в сое изофлавоноиды.

Однако соя, как, например, цветная и даже обычная капуста, снижает функцию щитовидной железы. Следует, в частности, ограничивать потребление сои людьми, страдающими аутоиммунным тиреоидитом, которых так или иначе ждет гормонально-заместительная терапия.

Отвечая на вопросы зрителей, Александр Мясников рассказывает об упражнениях для профилактики болезней суставов. Что касается суставов, то полезна обычная суставная гимнастика для их разминки – но каждый день и обязательно перед каждой спортивной тренировкой.

Врач и телеведущий также рассказывает о различных видах аллергии. По его словам, есть несколько типов аллергических реакций, сверхчувствительности, и большинство из них, хотя и не все, идут через иммуноглобулины.

При этом если люди с детства имеют дело с животными, это своего рода прививка от аллергии, говорит Мясников. У некоторых детей есть домашние животные, других специально возят на ферму для контакта, например, с козами или свиньями. Дети соприкасаются в малых дозах с шерстью и кожей животных, а потом, уже взрослыми, сталкиваются с другими аллергенами, и на них это уже не действует.

"У тебя уже есть к этому защита – иммунитет. Поэтому заводите животных, и они будут защищать ваших детей", – советует Мясников.

Однако часто причиной возникновения аллергических реакций – например, сыпи – бывают инфекции – вирусные, бактериальные, паразитарные, грибковые. Выраженность реакций, в том числе на лекарственные препараты, зависит от генетики и расы.

Отмечая, что добиться успеха в лечении той же крапивницы часто удается, повысив дозировку антигистаминных средств – конечно, только по назначению врача, – Мясников оговаривается: далеко не все реакции являются именно аллергическими.

Рубрику "Личный опыт" доктор Мясников посвящает тому, как правильно встречать неожиданности.

"Надо быть готовым к встрече с реальностью всегда", – советует он.

Любой человек, по его словам, должен быть готов в любую секунду предстать перед Богом, и следует помнить: все, что ни делается – к лучшему.