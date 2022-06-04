Ортостатический коллапс, макроэлементы, укусы насекомых: советы врача

Гипертония и жара, макроэлементы, оспа обезьян: об этом и не только рассказал в новом выпуске программы "Доктор Мясников" на телеканале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников.

В рубрике "Простые истины" врач объясняет, как гипертоникам обезопасить себя в жару. Во-первых, при гипертонии в жару нельзя пить сладкую газированную воду, так как она содержит сахар и натрий. Гипертоникам надо быть очень аккуратным с солью и водой всегда, особенно в жару, говорит Мясников. Обезвоживания в жару гипертоникам также надо избегать – это уже другая сторона медали. По словам врача, надо пить адекватное количество жидкости, следуя чувству жажды.

Частая поза человека летом на дачных грядках – головой вниз. Ничего плохого в этом нет, говорит врач – проблема в том, что в итоге вы встаете, и тут уже может не сработать регуляция местного кровотока.

"И будет то, что мы называем ортостатический коллапс – падение давления, снижение перфузионного давления головного мозга. Это может быть головокружение, вы можете упасть", – говорит Мясников.

А при гипертонии, когда она не контролируемая, это может закончиться осложнениями – так что гипертоникам вообще не стоит стоять и работать вниз головой, тем более в жару. Если нужно работать – можно, например, присесть, советует Мясников.

И третья истина – не пытайтесь снизить повысившееся давление быстро. Быстрое падение давления, если это происходит не под контролем врача – путь к инфарктам и инсультам.

"Постепенно – никаких проблем. Быстро – нет, – говорит Мясников. – Запомните: если стоит вопрос снизить его быстро или не снижать вовсе, лучше не снижать вовсе, это менее опасно".

При повысившемся давлении врач советует лечь в темную комнату, принять успокаивающее, а возможно, и мочегонное. И ждать приезда скорой либо визита врача – если у вас развернутый гипертонический криз. Если же это разовое повышение давления – то просто лечь, полежать, принять регулярные таблетки. И если давление все же не снижается, вызывать врача. Но главное, по словам известного доктора и телеведущего – регулярный прием назначенного врачом лекарства, так как без этого все остальные истины не работают.

В рубрике "Тайны еды" Мясников рассказывает о макроэлементах, в разряд которых в дополнение к белкам, жирам и углеводам с некоторых пор входит и клетчатка. Она бывает двух типов – водорастворимая и нерастворимая в воде, объясняет врач.

Клетчатка – основа правильного пищеварения, правильного всасывания полезных веществ из пищи, ее можно рассматривать как дозатор всасывания. Водонерастворимая клетчатка увеличивает объем стула, борется с запорами, препятствует развитию онкологии кишечника и благоприятно воздействует на весь процесс пищеварения. Водорастворимая клетчатка предотвращает болезни сердца, диабет, ожирение.

То есть, клетчатка – то, что просто необходимо нашему организму, тогда как пищевая промышленность, сетует Мясников, все очищает от клетчатки – например, зерно или белый рис. Минимальное количество клетчатки – в огурцах и помидорах, салат из которых многие так любят.

Где же содержится клетчатка? В орехах, любых бобовых, других овощах и фруктах – яблоках, грушах, авокадо, клубнике, малине. Также это крупы, зерно – овес, гречка. Классический источник клетчатки, по словам Мясникова – это овсяная каша.

Существенную часть нового выпуска своей программы врач посвящает такому заболеванию как оспа обезьян. Идея сделать какую-нибудь инфекционную болезнь, какую-то эпидемию всемирным пугалом витала давно, говорит Мясников. Пытались с Эболой, вирусом Зика, свиным гриппом, коронавирусом. Сейчас все боятся обезьяньей оспы, отмечает Мясников – но насколько она опасна?

Болезнь известна давно, с 1950-х годов, когда у обезьян был выявлен вирус, очень похожий на вирус натуральной оспы. Выяснилось, что от обезьян это передается человеку – при тесном контакте или при укусе. Передается это и некоторыми грызунами, либо от человека к человеку – но неохотно, говорит Мясников.

Грозит ли оспа обезьян России? Нет, говорит Мясников, – но с одной оговоркой. Вирус обезьяньей оспы структурно очень схож с натуральной оспой, и поэтому он давно рассматривается как средство биотерроризма, отмечает врач. И если он будет использован как средство биотерроризма, тогда действительно может полыхнуть по миру.

"Надеюсь, что с оспой обезьян этого не будет, – говорит Мясников. – Хотя бы потому, что она не передается так легко – и существует прививка от оспы".

Однако будут новые зоонозы – заболевания, которые идут от животных. Так, по словам доктора, человечество расплачивается за тесное сосуществование с животными в сельскохозяйственной сфере.

К тому же существует столько болезней, которые нас убивают, которые уже находятся среди нас, что надо думать о них. И о здоровом образе жизни, советует доктор Мясников.

В заключительной части программы известный врач и телеведущий говорит об опасности укусов насекомых. Например, укусы комаров у нас ничего кроме боли не вызывают, и это просто вопрос неудобства, но в той же Африке комар – самое опасное насекомое.

Реальную опасность иногда могут представлять собой пчелы: у 10% людей при их укусах развивается отек размером до 10 сантиметров, который может проходить 2-3 дня или даже больше. Это выраженная реакция, говорит Мясников – а у кого-то возможен и анафилактический шок, при котором может остановиться дыхание, рухнуть давление и человек может просто умереть.

Если человек стал задыхаться, ему стало плохо, и он живет там, где скорая помощь может приехать быстро, не нужно просить отвезти себя в больницу. Врачи скорой помощи могут помочь больному на месте намного быстрее, чем если его повезут в больницу и по дороге с ним что-то случится – например, произойдет остановка дыхания. Если же это не анафилактический шок, а просто отек и боль, нужно приложить лед либо пропитанную холодной водой ткань, применить обезболивающие.

Не следует недооценивать укусы пауков, говорит Мясников – даже в нашей средней полосе. Например, укусы обычных пауков, которых мы можем просто не замечать ночью, могут вызывать боль в мышцах. А бывают и тяжелые последствия от укуса той же "черной вдовы", обитающей на юге России – помимо боли это, например, еще и проблемы с почками. Защитить вас от укусов насекомых могут закрытая одежда и репелленты, так как предотвратить укус намного проще, чем потом лечиться, предупреждает врач.