Меланома: кто в зоне риска и как предотвратить развитие болезни

Меланома – опасное заболевание, которое прогрессирует очень быстро. Развивается оно не только у жителей солнечных регионов, но и у тех, кто живет в средней полосе России. Кто предрасположен к этой болезни и как предотвратить ее развитие, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в программе "Доктор Мясников" на телеканале "Россия 1". Все выпуски передачи доступны на медиаплатформе "Смотирм".

Поводом для беспокойства может стать родинка, но не обычная, а ассиметричная, с неровными краями, размером от 6 миллиметров и более. Должна насторожить динамика: если родинка растет, это повод показаться дерматологу-онкологу. Стоит обратить внимание и на толщину: родинка толщиной до миллиметра легко и практически бесследно удаляется, но чем толще она, тем хуже.

Еще один фактор риска – фенотип кожи. Люди, которые быстро сгорают на солнце, больше подвержены этому заболеванию. Наибольший риск развития болезни – у рыжеволосых людей, у которых, как правило, очень светлая кожа. О риске развития меланомы может сказать число родинок на теле.

"Если у вас до 10 родинок – обычных, маленьких – риск 1 процент. От 40 до 60 – 2,24 процента. Если у вас больше, 80-100 родинок – риск 4,7 процента, а если у вас больше 100 родинок, то риски у вас уже 6,7 процента, – рассказал Мясников, – Среднее берем, 50 родинок – это уже значимый фактор".

Принято считать, что вредные привычки – курение и потребление спиртного – увеличивают риск развития онкологических болезней. Но именно в случае с меланомой нет доказательств, что курение влияет на ее развитие. Алкоголь увеличивает шанс ее появления, но незначительно. Насторожиться стоит тем, кто принимает таблетки от эректильной дисфункции – "Силденафил".

На развитие меланомы влияет эндометриоз – гинекологическое заболевание.

"При эндометриозе мы чаще видим меланомы, это чисто статистическое. Почему – нам предстоит еще ответить", – сказал Мясников.

Один из значимых факторов риска – наследственность: в 10 процентах всех случаев меланомы – это наследственное. Для тех, у кого в семье есть такое заболевание, особенно опасно ультрафиолетовое излучение. Еще один фактор риска – солярии. У тех, кто часто их посещает, меланома и другие виды рака кожи встречаются в четыре раза чаще. Важно: солярий запрещено посещать лицам моложе 18 лет в том числе и потому, что связанные с меланомой проблемы часто появляются еще в детстве.

Снизить риск развития меланомы помогает защита от солнца. Использовать ее нужно не только летом.

"Любой косметологический крем содержит как минимум защиту 15 SPF. Использовать защитный крем на солнце. Много, толстым слоем, тюбика должно хватать на 3-4 раза, не больше. И брать защиту 30-50, – предупредил Мясников. – Если написано, что крем не смывается – он прекрасно смывается. Искупались – намажьтесь снова".

Врач напомнил: "Сегодня меланома вышла у женщин на четвертое место по смертности от онкологических болезней, а у мужчин – на седьмое, так что это действительно серьезное онкологическое заболевание. Но самое главное в нем то, что мы можем его предотвращать".