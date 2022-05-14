"Крепости" на защите организма: почему воспаляются лимфоузлы

В организме человека имеется множество лимфоузлов. Это своеобразные "крепости", которые защищают организм от вирусов и бактерий. В них вырабатываются лимфоциты – "солдаты иммунитета". О чем свидетельствует увеличение лимфоузлов и что делать, если вы заметили у себя такой симптом, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в программе "Доктор Мясников" на телеканале "Россия 1". Все выпуски программы доступны на медиаплатформе "Смотрим".

Лимфоузлы расположены в разных местах: на затылке, подмышками, в области паха. Есть подчелюстные и надключичные лимфатические узлы. Их можно прощупать. У детей они обычно больше, чем у взрослых – 1,5-2 сантиметра в диаметре против 1 сантиметра.

"Он должен быть мягким и подвижным. Узел должен вот так кататься пальчиками и быть практически безболезненным. Если он большой, если он твердый и если он спаен (…) – это может быть проблемой", – указал Мясников.

Воспаление того или иного узла говорит о проблемах в разных системах организма.

"Лимфоузел же не просто сам по себе, ведь крепость не просто защищает область, она защищает дороги. Если она стоит подмышкой, то откуда дорога? Значит, из груди, из рук дорога, в основном плечо, эта крепость защищает вот это. Крепость в паху будет защищать всю половую сферу и ноги. Шея – это зубы, уши, – продолжил эксперт. – Если у вас увеличен узел в надключичной области – это практически всегда плохо. Левый узел – это живот, таз, правый узел – это грудная клетка".

Лимфоузел увеличивается при распространении инфекции. Воспаление узлов в разных зонах говорит о наличии разных заболеваний, оно характерно для туберкулеза, ВИЧ и СПИДа, мононуклеоза. Также причиной воспаления узлов может быть онкологическое заболевание. Еще одна болезнь, о которой может свидетельствовать воспаление лимфоузлов, – бартонеллез, который можно подхватить, если вас укусила или оцарапала кошка. При этом, как отметил Мясников, при инфекционной болезни узлы болят, если их прощупывать, при онкологии – не болят, но ощущаются твердыми.

Вызвать увеличение лимфоузлов может применение ряда лекарств, например, противосудорожных. А женщины могут столкнуться с этим, если ставили грудные импланты.

При увеличении лимфоузлов врач назначает целый ряд анализов, но для начала делается общий анализ крови. Доктор Мясников предупредил, что прогревать узлы нельзя.

Еще больше интересного с сайта "Смотрим" – в нашем Telegram-канале и Яндекс.Дзен, новости сайта "Вести" – на страницах ВКонтакте, Одноклассников, Яндекс.Дзен и Telegram.