Доктор Мясников: стресс дает нам силы

Доктор Мясников, ведущий программы "О самом главном" на канале "Россия 1", рассказал, как противостоять любой инфекции. По его словам, для этого надо иметь крепкий иммунитет. Иммунитет в аптеке не купить, иммунитет надо приобретать. Чем? – Хорошим настроением, отсутствием страха, позитивным мышлением, физическими нагрузками, правильной диетой, снижением веса. Главное – это закаливание. Но это все не делается по щелчку: вы не можете начать в октябре закаливаться, и уже к ноябрю купаться в проруби. Начинать закаливаться надо именно сейчас – сейчас самое время! Причем независимо от вашего возраста: ребенок ли, годовалый ребенок, 15-летний подросток, мужчина либо женщина в расцвете лет, либо пожилой человек уже с букетом хронических заболеваний. Закаляться никогда не поздно, просто надо делать это правильно.

Дело в том, что прежде чем закалять тело, мы должны начинать и постоянно закалять душу. Самое главное в закаливании – это закаливание души. Вы должны делать то, что вы не хотите! Вот, вам не нравится что-то, чего вы не хотите делать, вы должны себя заставлять. Вы любите поспать, значит, вы должны рано встать, вы любите поесть, значит, вы должны не доесть. Вы любите конфеты, значит, никаких конфет до Нового года! Вы должны понимать, что вы настолько сильны, что вы можете все: вы можете терпеть жажду, голод, холод, жару. Многие люди в экстремальной ситуации забывают обо всем – о жаре, о холоде, двигаются, бегают босиком, не думают об усталости.

Да, это стресс, это эмоциональный стресс. Но то же самое вы делаете, когда вы закаляетесь. Что такое закаливание? Вы выбрасываете гормоны стресса (а для вас это стресс), вот, вы опустили руку в лед, и для вас это стресс. Вы пошли босиком по снегу – это стресс. Мы привыкли, что стресс нас губит. Но стресс – это то, что дает нам силы, дает нам силы действовать, когда уже нет сил, а вы можете идти, вы можете терпеть и так далее. Поймите, ведь, главное: закаливание надо начинать с того, что вы должны перестать кутаться, вам должно быть комфортно, вы должны спать при температуре 13 градусов, вы должны жить при температуре 18 градусов. Мы сегодня смотрим градусник: сегодня холодно – 20 градусов. Когда дождь, мы кутаемся, мы не выходим на улицу. Мы забываем простой постулат: у природы нет плохой погоды. Вы должны выходить на улицу в любое время.

Доктор Мясников напомнил, что закаливание можно начинать в любом возрасте и нужно продолжать пожизненно. Второе: начинать закаливание надо с закаливания души. Вы должны делать те вещи, которые вам делать не хочется, вы никогда не делали. Начните! Пускай вам 100 лет – начните! Третье: возьмите за привычку выходить на улицу в любую погоду, даже если вам некуда идти. Мы не созданы Господом Богом, чтобы жить в квартирах, домах и так далее. Мы все-таки созданы были, чтобы жить под открытым небом, под солнцем, дождем и так далее. Дело в том, что мы не соприкасаемся с землей годами, у нас метровый слой паркета, асфальта, обувь. Мы не можем взять силу земли, которая, несомненно, есть.

Кроме того, один из прекрасных видов закаливания – хождение босиком не только в холод. Врач напомнил, что китайцы активно используют массаж стопы, потому что там активные зоны, которые, кстати, воздействуют и на иммунитет тоже. По гальке ходить очень полезно. Сначала это больно, а потом – полезно. Вообще надо ходить босиком и летом, и по снегу. Лекарство действует по-разному на обычного человека и на закаленного. Забудьте, что такое горячая вода! Это просто кажется: "Ой, как же холодной водой мыть голову?!". – Да легко! Вы берете – и моете. Если сначала вам кажется это неприятным, на третий раз вы забываете.

Мы должны закаливать волю, в первую очередь. Тело вторично. Если вы приучите себя делать вещи, которые делать вам неприятно, это значит, вы уже всего достигли: значит, вы можете тренироваться, значит, вы можете делать любые физические упражнения, ходить на любые расстояния. Вам не жарко, не холодно. Как меня всегда это раздражало: "Хочу пить!". Но потерпи, в чем проблема? Вот, вы хотите пить, потерпите какое-то время. Вы хотите есть? Потерпите! Вам хочется пельменей? Потерпите. Не кутайте ни детей, ни себя. На человеке должно быть от одного до трех слоев одежды. Один слой одежды летом и три зимой. Пересмотрите свой гардероб, пересмотрите эти теплые носки, эти безумно теплые шапки, шарфы. Главное – настроиться, потому что вы все можете, и ваши 60 лет – это не конец.

Александр Леонидович напомнил о "кодексе Бусидо". В нем много написано про кодекс чести самураев, и там написано: "Береги себя до 40 лет. И только после 50 ты можешь вести развязный образ жизни". Развязный – имелось в виду, что можно пуститься во все тяжкие. Начать закаляться – это очень важно, потому что это дает не только продолжительность жизни, но и ее качество.

Доктор Мясников предлагает устроить челлендж: "Пойдите и примите холодный душ. Каждый из вас это может. Потом скажете спасибо! Вы не пожалеете, плохих советов не даем".