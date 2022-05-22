Доктор Мясников: зачем человеку стресс и как с ним бороться

Стресс – неотъемлемая часть нашей жизни. Как ни странно, это необходимое для нашей жизни условие. О том, как бороться со стрессом и когда начинать это делать, рассказал в эфире программы "Доктор Мясников" врач и телеведущий Александр Мясников. Все выпуски программы доступны на медиаплатформе "Смотрим".

Древнему человеку стресс был необходим как механизм для выживания.

"Ты должен бороться или убегать: и для того, и для этого нужны силы. Нужен был подскок гормонов, повышение давления, сужение сосудов, прилив крови к мышцам. Без этого человек бы не выжил", – пояснил врач.

Сегодня это "дерись или убегай" зачастую не работает. По разным причинам люди скрывают свои эмоции в стрессовой ситуации. Это может стать причиной гипертонии.

"Саблезубый тигр пришел – ты хочешь бороться, у тебя давление подскочило. Ты этого тигра убил камнем, и давление у тебя понизилось. Оно сработало, – продолжил Мясников. – Современный человек не может дать по морде просто так, безнаказанно, хотя иногда очень даже хотелось бы. Поэтому давление раз повысилось, два повысилось, три, а потом оно уже не опускается, оно все время повышено".

С этим нужно бороться, считает эксперт. Здесь хорошо помогают физические нагрузки.

"Почему? Просто ты переключаешься, у тебя организм готов. Собственно, стресс для того и служит, чтобы ты сделал что-то физическое", – отметил Мясников.

Таким образом, по словам врача, стресс вреден, когда он чрезмерный либо хронический, когда человек подвергается ему изо дня в день. Тем, кто испытывает такой стресс, Мясников посоветовал "жить в отсеке сегодняшнего дня", не заглядывая далеко вперед, и решать проблемы по частям.

"Вы не можете сразу поднять 200 килограммов, но 10 раз по 20 – вы это сделаете легко. Поэтому вот этот стресс вы разбейте, из 200 килограмм сделайте 10 по 20", – пояснил он.

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