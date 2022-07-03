Шольц: повышение цен на отопление – это социальная взрывчатка

"Если вдруг счет за отопление вырастет на пару сотен евро, то это сумма, с которой многие в действительности не смогут справиться. Это социальная взрывчатка", – заявил он в интервью телеканалу ARD.

Ранее глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер высказал предположение, что из-за ситуации с "Северным потоком" цены могут вырасти втрое, и потребители будут шокированы этим.

Поставки газа из России были сокращены "Газпромом" из-за задержки возврата из ремонта газоперекачивающего агрегата с компрессорной станции "Портовая". Оборудование ремонтировалось на заводе Siemens Energy в Монреале. Однако после введения антироссийских санкций Канада заявила, что не может вернуть агрегат в Россию.