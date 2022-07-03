Разгром противника: союзные войска замкнули кольцо вокруг Лисичанска

Российский триколор и знамя Победы теперь развеваются над зданием местной администрации в Белогоровке. Прежний украинский флаг сброшен на землю, а бойцы союзных сил ЛНР и России отдают честь погибшим воинам, которые сражались за это село еще в годы Великой Отечественной.

Группировка "Отважные" Центрального военного округа замкнула очередной котел в населенном пункте Белогоровка.

Под наш контроль, помимо Белогоровки, перешли также Верхнекаменка и Золотаревка. Их заняли войска группировки "Центр" под командованием генерал-полковника Александра Лапина и таким образом вышли к реке Северский Донец. Совместно с Южной группировкой под командованием генерала армии Сергея Суровикина им удалось замкнуть кольцо окружения вокруг Лисичанска, сообщили в российском Минобороны.

В очередном котле полностью заблокирована украинская группировка войск. Только за последние двое суток в данном районе сдались в плен 38 украинских военнослужащих, большую часть которых составляют местные жители, насильно мобилизованные в ряды ВСУ.

В самом Лисичанске – знамя Победы над городской администрацией. Здесь место встречи союзных сил, которые заходили в населенный пункт с разных сторон, пробивались к центру и уже завладели всеми ключевыми объектами.

"Российские войска и подразделения Луганской народной республики ведут бои внутри Лисичанска, завершая разгром окруженного противника. В течение вчерашнего дня в окрестностях Лисичанска освобождены населенные пункты Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора. Противник несет потери на всех направлениях", – сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Это очередной разгром украинских сил. Ранее союзными войсками был взят Северодонецк – административный центр той части Луганской области, которая после 2014 года оставалась под контролем Киева. Поняв, что попали в окружение, бойцы ВСУ просто бежали, бросив позиции и технику. Это стало крупнейшим поражением Украины на поле боя с момента потери Мариуполя.

Там нацисты хотели отсидеться в катакомбах "Азовстали", хотя все равно сдались в плен. Здесь, в ЛНР, пытались удержаться на химзаводе "Азот", тоже прикрываясь мирными жителями как живым щитом. В заложниках их удерживали боевики нацбатальона "Айдар". А выводили с предприятия под обстрелами ВСУ наши бойцы, которым люди радовались так же, как и сейчас в Лисичанске.

- Спасибо вам! Спасибо вам большое! Восемь лет ждали, восемь лет. Слава богу! Родные мои, всем привет! Жду встречи, не дождусь. Сколько страха натерпелись.

Украинские войска в Донбассе стремительно теряют свои последние позиции. Только за минувшие сутки в Луганской народной республике от нацистов очистили значительную по площади территорию – 182 квадратных километра.

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