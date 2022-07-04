Евстафьев: пропаганда определяет многие практические действия Запада

Через конфликт на Украине Запад ведет с Россией гибридную войну. Об этом в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" заявил политолог Дмитрий Евстафьев.

Он считает, что современный мир живет в мире пропаганды, которая определяет очень многие практические действия западных стран. Он привел в пример Германию, которую, по мнению эксперта, пропаганда привела от умеренной поддержки Украины к поставкам туда тяжелого вооружения.

"Пропаганда все больше и больше будет определять политику крупнейших государств. "И слезть с этого велосипеда пропаганды им будет все сложнее. В этом логика той фазы гибридной войны, в которую Запад вступил", – отметил Евстафьев

Он пояснил на примере США и Британии, что они прямо не участвуют в конфликте на Украине, но косвенное их участие нарастает. "Там, где есть косвенное участие, рано или поздно начнется прямое", – подчеркнул политолог.

По его словам, Россия и Запад сейчас находятся на этапе соревнования устойчивости экономик. Кроме того, испытанию подвергается устойчивость социальных систем. Эксперт считает, что на Западе уже заметна раскачка общественного мнения, но и Россия от этого не защищена. "Вот сейчас именно тот этап, у кого лучше налажена обратная связь с обществом. Кто лучше поймет настроение общества и ответит на его чаяния", – заключил Евстафьев.