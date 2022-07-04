Кедми: что у шляхтича на языке, то у Запада на уме

Стратегический и экономический план Польши состоит в наращивании на своей территории численности американских войск. Об этом в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" заявил израильский общественный деятель Яков Кедми.

При этом польские власти объясняют такую политику угрозой со стороны России.

"Что у шляхтича на языке, то в Лондоне, Париже, Берлине, Вашингтоне – на уме, когда он говорит, что Россия – это основная угроза, с которой надо бороться", – пояснил эксперт.

Кроме того, Кедми отметил мудрость военно-политического руководства России, которое использует на Украине небольшую часть своих войск. По мнению Кедми, нужно держать основные военные силы на восточных рубежах страны, так как в соседних государствах происходит усиление антироссийских настроений.

Помимо этого эксперт пояснил, что победа России в конфликте на Украине будет тогда, когда итоги спецоперации будут близки к тому, что ожидает народ РФ. "Не важно, чем вызваны ожидания народа, разумные или нет эти цели. Вот этого он ждет. И если у него есть такие ожидания – полной и окончательной победы на Украине, то любое уклонение от этого будет расценено как поражение со всеми вытекающими последствиями", – подытожил Кедми.