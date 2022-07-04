Сергей Михеев – о роли ядерного оружия в конфликте Запада и России

Запад анализирует конфликт на Украине и оценивает свои военные возможности в случае столкновения с Россией. Об этом в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" рассказал политолог Сергей Михеев.

"Мы должны определенно понимать, что если на Украине применение ядерного оружия невозможно, то в конфликте с Западом оно гарантировано", – считает эксперт.

Он пояснил, что в случае военного конфликта с Россией с применением обычного оружия Запад проиграет. При использовании ядерного оружия потенциал РФ и западных стран будет на одном уровне.

"Они могут предпринять попытку уничтожить Россию, но для Европы и США это будет катастрофой, которая похоронит концепцию Запада, как общества успеха, процветания и безопасности", – отметил Михеев.

По его мнению, Запад считает Россию угрозой для себя, так как РФ является альтернативой мирового господства западных стран.

"Конфликт с Западом неизбежен, если Россия хочет развиваться", – подчеркнул политолог.