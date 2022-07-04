В России запускается промышленная ипотека под 5%

Так, по этой программе можно будет приобрести готовые производственные площадки.

"Мы будем предоставлять кредиты по ставке 5% на приобретение готовых производственных площадок, что позволит устранить инфраструктурные ограничения и откроет возможности для быстрой реализации инновационных проектов​​​. Как уже говорил недавно, работа над программой промышленной ипотеки завершается и будет запущена в течение ближайших месяцев", – сказал Мишустин.

Мишустин подчеркнул, что программа промышленной ипотеки была запущена по инициативе президента России. Она позволит устранить инфраструктурные ограничения и осуществлять быструю реализацию инновационных проектов. Промышленную ипотеку смогут получить предприятия для покупки недвижимости напрямую у промышленных девелоперов.