Трагедия в Чикаго: вооруженный преступник расстреливал людей с крыши

В связи с трагическим инцидентом на праздновании Дня Независимости в американском Хайленд Парке, полиция разыскивает 22-летнего белого мужчину с темными волосами.

Напомним, по меньшей мере шесть человек были убиты и 24 получили ранения 4 июля во время проведения парада, приуроченного к празднованию Дня Независимости США. Это мероприятие проводилось впервые после трехлетнего перерыва, связанного с пандемией.

По данным полиции, злоумышленник вел стрельбу с крыши одного из домов. Его личность установлена, это 22-летний Роберт Кримо, кроме того, полиции известен автомобиль, на котором передвигался предполагаемый преступник. Стражам порядка пока не удалось выяснить местонахождение подозреваемого.

Еще в одном американском городе празднование по случаю Дня Независимости пришлось отменить из-за протестов. Они произошли 4 июля городе Акрон (штат Огайо), после того как полиция застрелила темнокожего мужчину.