Подозреваемый в расстреле людей в Чикаго обращался к психиатрам

По данным ТАСС, в 2019 году родственники молодого человека, арестованного после стрельбы в пригороде Чикаго, вызывали полицию из-за угроз юноши их зарезать. Тогда полиция изъяла у Роберта Кримо 16 ножей, клинок и меч, но поводов для задержания неуравновешенного подростка не нашли. В этой связи Кримо посещал психиатра. Кроме того, стало известно, что в том же году подозреваемый совершил попытку самоубийства.

Между тем, количество жертв вооруженного нападения на параде в Хайленд Парке выросло до семи человек, ранее сообщалось о шести погибших. Больше 30 человек пострадали.

По информации агентства Associated Press, Роберт Кримо, сделал около 70 выстрелов, потом спустился с крыши здания, откуда он вел огонь, смешался с бегущей толпой и скрылся с места происшествия. Не исключено, что для маскировки он использовал женскую одежду и парик.

Через несколько часов Кримо был арестован. Сообщается, что подозреваемому уже предъявлены обвинения, ему грозит пожизненное заключение. О мотивах преступника, которые могли толкнуть его на убийство людей, пока не сообщается. Идет расследование.