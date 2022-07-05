"Друг Путина" оказался другом американцев

Старая бытовая техника является не "другом Путина", а другом американцев, потому что сейчас поставляется больше американского сжиженного газа. Так Дмитрий Песков прокомментировал публикации в иноСМИ с советом европейцам приобретать новые энергосберегающие приборы, которые помогут потреблять меньше энергоресурсов, значительно подорожавших на фоне антироссийских санкций.

Представитель Кремля пояснил свои слова тем, что, во-первых, американский сжиженный газ дороже, чем российский трубный..

А во-вторых, продолжил пресс-секретарь президента России, старая бытовая техника является "другом европейского руководства, которое приняло решение сокращать надежный предсказуемый, дешевый и прогнозируемый по цене российский трубный газ".