Боевики "Медведей SS" рассказали об убийствах пленных и гражданских

По данным ТАСС, боевики дали признательные показания и рассказали о совершенных ими убийствах пленных и мирных жителей.

"Среди обвиняемых – снайпер Владимир Гапич, который признался в 60 убийствах, повар диверсионно-штурмовой группы, как следует из его показаний, застрелил пятерых пленных", – приводит агентство слова представителя силовых структур Донецкой народной республики.

По оценкам республиканских силовиков, на счету "Медведей SS" – более сотни жизней.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в ДНР завершено следствие по делу членов националистической диверсионно-штурмовой группы, которые совершили серию преступлений на временно оккупированных Украиной территориях.

Против членов "Медведей SS" выдвинуты обвинения по трем статьям УК ДНР, фигурантам расследования может грозить смертная казнь. Напомним, что ранее Верховный суд республики уже приговорил к высшей мере наказания наемников из Великобритании и марокканца.