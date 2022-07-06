Россия продолжает считать Казахстан дружественной страной

По словам пресс-секретаря главы государства, декларируется, напротив, "абсолютное намерение" расширять и дальше наше взаимодействие, совместно реагируя на вызовы из-за рубежа и минимизируя последствия недружественных действий других стран. Из этого пока и исходят в Москве, добавил Песков.

Ранее Минфин Казахстана разработал проект правил по учету перемещения товаров при их вывозе с территории республики в Россию, напоминает РИА Новости. Документом предусмотрена возможность отказа в разрешении на экспорт подсанкционных товаров.

Между Москвой и Астаной идут постоянные и регулярные контакты, в том числе на высшем уровне, отметил Песков. По его словам, Казахстан, безусловно, остается для России дружественной страной.