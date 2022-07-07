Казахстан не будет действовать в ущерб интересам России

Представитель Акорды пояснил, что речь идет в первую очередь о диверсификации маршрутов доставки казахстанских углеводородов на международные рынки в условиях геополитической турбулентности.

По словам Желдибая, на совещании по развитию транспортно-транзитного потенциала, которое Токаев провел 7 июля, обсуждалось строительство новых транспортных коридоров. Глава государства поручил проработать вопрос диверсификации поставок нефти.

"Эта работа не одного дня, речь идет о долгосрочных планах. Действительно, в принятых решениях нет никаких политических мотивов", – подчеркнул пресс-секретарь президента Казахстана.

Желдибай заявил также, что Казахстан не допустит действий в ущерб интересам России. "Надеемся, что и в отношении Казахстана тоже не будут предприниматься подобные действия", – написал он в соцсетях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне заявил, что Казахстан, безусловно, остается для России дружественной страной. Между Москвой и Астаной идут постоянные и регулярные контакты, в том числе на высшем уровне.