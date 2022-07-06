МИД о публикации беседы Путина с Макроном: неэтично и неприемлемо

"К сожалению, это не первый подобный случай, когда детали по определению конфиденциальной беседы между лидерами двух стран становятся достоянием широкой общественности". Об этом заявил замдиректора ДИП МИД России Алексей Зайцев, комментируя "слив" переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

"Появление во французских СМИ частичного содержания телефонного разговора между президентами России и Франции от 20 февраля не может не вызывать недоумение", – добавил российский дипломат.

Алексей Зайцев подчеркнул, что это не соответствует принятой в дипломатии практике контактов на высшем уровне, передает РИА Новости.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, комментируя публикацию фрагментов телефонных переговоров Владимира Путина и Эммануэля Макрона, отметил: российская сторона всегда ведет переговоры так, чтобы не было стыдно. Однако, сказал Лавров, дипломатическая этика не предполагает односторонний "слив" записи.