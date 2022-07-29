Лавров посоветовал Макрону выражаться этичнее

Во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС в Ташкенте глава МИД РФ Сергей Лавров назвал оскорбительными заявления президента Франции Эммануэля Макрона, обеспокоенного расширением связей стран Африки с Россией.

Макрон считает, что дипломатическая активность России в Африке – это не сотрудничество, а "поддержка нелегитимных режимов и хунт".

"От французов можно было бы ожидать более этичных высказываний", – отметил Лавров.

Глава российского МИД обратил внимание на то, что "если посмотреть на перечень стран, которые мы в Африке посетили (и если Макрон на это реагировал), то это было довольно оскорбительно для африканских государств, которые продолжают последовательно развивать отношения с Россией, несмотря ни на что".

Трансляцию пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова из Ташкента вели канал "Россия 24" и платформа "Смотрим".