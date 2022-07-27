Боррель недоволен, что Лавров более популярен в западных СМИ

Глава МИД России Сергей Лавров едет в Африку, чтобы попытаться убедить африканцев, что причиной всему происходящему являются европейские санкции. И вся западная пресса это повторяет. Я еду в Африку, чтобы сказать обратное, что санкции не при чем. И никто это не подхватывает", – пожаловался глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER.
В Европе наметилась тенденция "слушать врага", отметил Боррель и призвал усилить борьбу с распространением "ложных" сообщений российских СМИ.
Евросоюз 2 марта запретил распространение сигнала и контента российских Russia Today English, Russia Today UK, Russia Today Germany, Russia Today France, Russia Today Spanish, а также Sputnik.
ЕС приостановил также вещание на своей территории телеканалов "Россия РТР/РТР Планета", "Россия 24" и "ТВ Центр – Международный".
Ситуация с российскими СМИ на Западе продолжает осложняться. Так, Европарламент принял в ноябре 2016 г. резолюцию о необходимости противодействия российским СМИ, главными угрозами в документе названы Sputnik и RT.
Западные политики, в том числе президент Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили никаких доказательств. Россия называла такие заявления голословными.
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