Лавров в Уганде ответил на вопросы о продовольственном и газовом кризисе

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с визитом в Эфиопию. Это последний пункт его турне по странам Африки. До этого в Уганде во время переговоров с руководством страны ключевой темой, которая сейчас особо волнует жителей всего континента, стал мировой продовольственный кризис.

Свою знаменитую шляпу, по которой президента Уганды россияне запомнили, когда тот прилетал еще в Сочи, и в которой в самой Уганде он смотрит с каждого официального фото, даже в собственном кабинете, Йовери Кагута Мусевени отложил в сторону, когда приветствовал Сергея Лаврова, а потом позировал с ним для протокольного снимка.

Москва и Кампала договорились укреплять сотрудничество (особенно в поставках продовольствия), которое не будет зависеть от внешнего влияния и капризов Запада, что и несет ответственность за продовольственный кризис, начавшийся задолго до украинских событий.

"Единственно, каким образом украинская ситуация связана с продовольственной безопасностью – это через незаконные агрессивные санкции, которые Запад ввел против Российской Федерации. Эти санкции затрагивают всю логистическую цепочку, и финансовую, и транспортную, которую требуется сохранять и обеспечивать для бесперебойных поставок российского зерна потребителям", – заявил Лавров.

Как раз в этот момент из российского Минобороны пришли новости: в Стамбуле начал работу совместный координационный центр для контроля за транспортировкой зерна из портов Украины. Ведь важно, чтобы договоренности, достигнутые на прошлой неделе с таким трудом, соблюдались.

"В этом документе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш взял на себя обязательство добиться отмены всех ограничений, – указал Лавров. – Это обязательство зафиксировано на бумаге. Надеюсь, что у генерального секретаря Гутерриша получится выполнить то, под чем он подписался".

Пока же ответственность за собственные действия Запад перекладывает на Москву – будь то проблемы с продовольствием или энергетикой. Ведь тот же "Северный поток-2" полностью готов к тому, чтобы удовлетворить все газовые нужды Европы, но закрыт по сугубо политическим причинам. Да и история с отправленными на ремонт турбинами, которые Канада не захотела возвращать, до конца не разрешилась.

"У меня очень простой вопрос: если есть регламент, который обеспечивает безопасность функционирования газопровода, нас что, призывают этот регламент нарушать, как это делают представители Германии в частности? – сказал глава МИД РФ. – Я не знаю, как представители Германии, которые, в общем-то, славятся такой национальной чертой, как педантизм, аккуратность, могут призывать к нарушению правил, от которых зависит безопасность людей".

Несмотря на западные санкции, которые Уганда – как и вся Африка – не поддержала, Кампала планирует наращивать с Москвой торговлю. Здесь не забыли, кто поддерживал антиколониальное движение на черном континенте.

"Некоторые люди хотят, чтобы мы заняли позицию против России. Мы всегда отвечаем: "Россия была с нами рядом последние 100 лет, как можно быть против них?" – сказал президент Уганды.

Но интересует иностранных репортеров не столько двусторонняя повестка, сколько международная. И снова – про Украину.

"Почитайте не то, что вы видите в лозунгах на экранах или в соцсетях, а что произносят западные политики. А произносят они следующее: в этом конфликте Украина должна победить на поле боя, никаких переговоров с Россией. Почитайте, это же не я придумал", – отметил Лавров.

"Я несколько дней назад в интервью произнес фразу, что у России нет предубеждений против переговоров с Украиной. Немедленно, несколько часов прошло, как в Госдепартаменте официальный представитель заявил, что США считает: сейчас не время для Украины вести переговоры с Россией. Делайте выводы", – подчеркнул министр иностранных дел РФ.

Казалось, уже даже марабу, прогуливавшиеся по соседству с шатрами вдоль самого большого в Африке озера Виктория, должны были готовы все понять, но только не западные репортеры, что все не унимались. И точку поставил президент Уганды Мусевини. В конце концов, продовольственная безопасность – это то, что сейчас интересует Африку больше всего.