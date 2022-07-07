Шахназаров – об интересах Запада и российском ответе

"Не стоит рассчитывать на смену руководителей некоторых западных стран. Вместо Джонсона и Байдена придут другие – ничего не изменится", – заявил в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" (полные выпуски доступны на платформе "Смотрим") российский режиссер Карен Шахназаров.

Он подчеркнул, что лидеры выражают интересы класса.

"Хоть марксизм у нас "отменили", но классы-то не отменишь. Кто хочет понять, что такое классы, поговорите с водителем троллейбуса, а потом – с владельцем нефтеперерабатывающего завода. У них разные интересы", – сказал он.

А интересы класса, который представляют нынешние лидеры Запада, состоят в том, чтобы аннулировать Россию. Это интерес давний. Сегодня у них представляется возможность это сделать. Они от него откажутся только в случае, если потерпят поражение, отметил режиссер.

"В противостоянии с Западом мы обречены существовать в таком состоянии вечно. Запад не исчезнет, не растворится, это слишком большая фигура. Но чтобы он потерпел поражение, его надо нанести", – считает Карен Шахназаров.

В качестве некоторых мер экономического воздействия он привел возможный временный запрет на поставки в США урана, от которого они зависят.

"На кону наша независимость, наша безопасность и наши ресурсы, за которые подспудно и идет борьба. А дальше – вода, лес", – заявил он.

По его мнению, надо наносить ответные удары, чтобы нанести поражение, а рассчитывать на то, Запад "загнется", что придут другие лидеры, не стоит. Может еще и хуже люди придут.