Российской ПВО удалось отбить удар по ГЭС в Новой Каховке

По данным военно-гражданской администрации Херсонской области, тяжелых последствий ракетного удара по ГЭС удалось избежать благодаря успешным действиям военнослужащих российской армии.

"Противовоздушная оборона ВС РФ успешно отразила ракетную атаку со стороны Украины и предотвратила выход из строя важного для региона и населения объекта", – подчеркнули в ВГА.

В администрации отметили, что поражение гидроэлектростанции могло бы иметь катастрофические последствия для жителей области.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в результате ракетного удара по ГЭС есть пострадавшие, однако сам производственный объект не получил повреждений и продолжает работу.