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Ситуация на Украине 48 минут назад

08 июля 2022 14:13

Российской ПВО удалось отбить удар по ГЭС в Новой Каховке

По данным военно-гражданской администрации Херсонской области, тяжелых последствий ракетного удара по ГЭС удалось избежать благодаря успешным действиям военнослужащих российской армии.

"Противовоздушная оборона ВС РФ успешно отразила ракетную атаку со стороны Украины и предотвратила выход из строя важного для региона и населения объекта", – подчеркнули в ВГА.

В администрации отметили, что поражение гидроэлектростанции могло бы иметь катастрофические последствия для жителей области.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в результате ракетного удара по ГЭС есть пострадавшие, однако сам производственный объект не получил повреждений и продолжает работу.

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происшествия Украина противовоздушная оборона/ПВО ГЭС обстрел ракетный удар новости Херсонская область ВСУ / Вооруженные силы Украины

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