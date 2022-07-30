Российская ПВО отбила атаку HIMARS на Каховскую ГЭС

Средства противовоздушной обороны российской армии отразили ракетный удар, направленный на Каховскую гидроэлектростанцию, расположенную в Херсонской области.

"Все, что прилетело с украинской стороны, сбили российские ПВО, все нормально", – приводит ТАСС слова представителя региональной военно-гражданской администрации.

Напомним, что в ночь на субботу, 30 июля, украинские военные попытались поразить Каховскую ГЭС с помощью ракет, выпущенных из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

Как сообщалось ранее, инфраструктура важнейшего объекта не пострадала, и станция продолжила работу в штатном режиме.

Отметим, что ВСУ регулярно обстреливают район Каховской ГЭС, однако им не удалось добиться серьезных успехов. При этом, под ударами неоднократно оказывались гражданские объекты – жилые кварталы и мост через Днепр.