09 июля 2022 14:00

МО РФ: ВСУ набирают в харьковскую бригаду заключенных


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В заявлении оборонного ведомства России говорится, что ВСУ включает в состав подразделений территориальной обороны в Харькове заключенных. Причиной этому стали огромные потери армии и дезертирство.

"Из-за больших потерь и дезертирства доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны в Харькове осуществляется заключенными, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях города", – заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее высокопоставленный представитель Минобороны России привел новые факты использования вооруженными формированиями Украины образовательных учреждений в военных целях.

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