В забегах с быками в Испании пострадали 22 человека

На знаменитом испанском фестивале Сан-Фермин, когда по улицам проходит забег с быками, по меньшей мере 22 человека пострадали за три дня. Об этом сообщают местные СМИ.

Как уточняет издание Periódico de España, в первый день забегов были травмированы 6 человек​​​. По данным новостного портала Noticias de Navarra, на второй день пострадали 8 человек, большинство из них получили незначительные травмы.

Как пишет газета Vanguardia, в третий день празднования в общей сложности пострадали 8 человек, трое из них – от ударов рогами быков.

"Третий и самый массовый забег энсьерро 2022 года, который первым (в этом году – ред.) пришелся на выходной день, и поэтому в нем участвовало гораздо больше бегунов, чем в двух предыдущих, был быстрым и закончился тремя раненными от удара рогами быков", – сообщает газета Vanguardia.

Торжества в честь покровителя Памплоны и Наварры святого Фермина проходят ежегодно с 6 июля до 14 июля. В течение девяти дней гости могут принять участие в различных мероприятиях. Самые знаменитые – энсьеррос, забеги быков по улицам. На фестиваль в Памплону приезжают более миллиона туристов со всей Испании и многих стран мира. До этого мэрия испанского города Памплона два год подряд отменяла празднование Сан-Фермина из-за сложной эпидемиологической ситуации.