Великобритания на своей территории тренирует первых украинских новобранцев. Их будут готовить более тысячи инструкторов и переводчиков. Лондон обещает обучить около 10 тысяч бойцов и за свой счет полностью экипировать их. И таких партий может быть много.

"Подготовка важна. Когда ваш противник – Россия, вы должны быть уверены в том, что способны действовать на максимуме. Именно такой подготовкой мы здесь и занимаемся", – говорит Бен Уоллес, министр обороны Великобритании.

Вашингтон потратил на поставки оружия Украине более 7 миллиардов 300 миллионов долларов, сообщил Госдепартамент США. Почти треть этой суммы была выделена за последние несколько недель. В 15-й по счету пакет военной помощи на 400 миллионов долларов, в частности, войдут четыре комплекса РСЗО Himars и ракеты к ним, причём на этот раз обещают дальнобойные, а также снаряды для гаубиц. Именно их ВСУ активно используют для обстрела мирных городов.

"Мы продолжим выступать за Украину единым фронтом", – говорит Энтони Блинкен, государственный секретарь США.

Однако в этом есть большие сомнения. Вашингтон с ключевыми европейскими союзниками в секретном порядке уже начал обсуждение путей разрешения украинского конфликта дипломатическим путем. Об этом сообщает Die Welt.

Причина резкого изменения курса – экономический кризис из-за антироссийских санкций и сомнение в том, что армия Зеленского может продержаться долго.

Запад фатально недооценил волю Москвы к победе на Украине, пишет American Thinker. США и их союзники пошли на авантюру, решив спровоцировать конфликт и проигнорировать интересы России. Хотя если бы Киев заставили объявить нейтралитет, боевых действий не было бы, отмечает издание. У Запада нет и не было в регионе столь значимых интересов, чтобы доводить дело до эскалации. И те политики, которые говорят, что не предвидели результат, выставляют себя "полными дураками", указано в статье.

"Русские не будут побеждены, и точка. По той простой причине, что Украина значит для них намного больше, чем для нас. С их точки зрения, Украина в составе НАТО, вооруженная до зубов новейшим оружием США, нацеленным на них, – это экзистенциальная угроза для матушки-России. Они не позволят этому случиться. И они так говорили годами.... <…> На этом пути нас ждет катастрофа... Россия обязательно победит. Если только Пентагон не выберет ядерный Армагеддон, но тогда проиграют все", – говорится в статье.

Тем временем Германия упросила Канаду вернуть турбину для трубопровода "Северный поток". Оттава вроде бы согласилась отправить агрегат Берлину, чтобы тот передал его "Газпрому". Таким образом Канада формально не нарушит режим санкций.

"В качестве крайней меры государству придётся решать, кто будет получать поставки газа, а кто нет. Это был бы кошмарный сценарий с точки зрения политики", – говорит Роберт Хабек, министр по делам экономики и защиты климата Германии.

Бундестаг уже принял закон, который разрешает при необходимости возобновлять работу угольных электростанций. Слова "зелёная энергетика" и "климатические цели" на этом фоне звучат как насмешка.