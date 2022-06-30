США заботит оружие, Европу – кризис, а Британию – гендерно-половая тема

Норвегия при посредничестве Великобритании поставит Украине реактивные системы залпового огня и боеприпасы. А вот в самом Соединенном королевстве призывают не забывать о своих вооруженных силах. При этом немецкая пресса признает, что проблемы с поставками западного оружия Украине стали одной из причин, почему Россия демонстрирует превосходство на поле боя.

Вашингтону не удастся благоприятным для себя образом закончить геополитическую игру, в которую он вступил, пишет National Review. По мнению американского издания, на Украине США ожидает второе крупное поражение после "унизительного вывода американских войск из Афганистана".

Немецкая газета Die Welt считает одной из причин успеха Москвы устойчивость российской экономики. Издание также указывает на проблемы со снабжением Украины западным оружием. Оно прибывает слишком медленно, а его запасы в европейских странах – ограничены. Призывы увеличить темпы поставок вооружений – порой наталкиваются на гневную реакцию европейских политиков.

"Зеленский просит о новом оружии! Зачем? Чтобы русские его забрали, как наши самоходные артиллерийские установки Caesar? Чтобы оно попало в руки украинской мафии или неонацистов? Или оно потом всплывет на панамских банковских счетах Зеленского?! Хватит!" – говорит Флориан Филиппо, лидер французского движения "Патриоты", бывший депутат Европарламента.

А вот Борис Джонсон вместо решения проблем с вооружением собственной армии обратился к вопросам гендера. Британский премьер заявил, что, если бы Владимир Путин был женщиной, то не начал бы спецоперацию. Тему развил глава минобороны Британии Бен Уоллес, допустив резкие выпады в адрес Владимира Путина и – внезапно – официального представителя российского МИД.

"Я думаю, главная проблема в том, что российские власти считают некоторые страны менее значимыми, чем другие, – сказал Бен Уоллес. – И пытаются вписать себя в историю через насилие. Знаете, там есть одна женщина, официальный представитель МИД, она каждую неделю проводит брифинг – угрожает всем ядерным оружием или чем-то еще. Она определенно женщина".

В Кремле на заявления Бориса Джонсона отреагировали с иронией. По поводу британского министра обороны пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что хамство Уоллеса бросает тень на Великобританию. А на Смоленской площади задались вопросом: почему британское правительство так заводит гендерно-половая тема?

"Британский министр Уоллес, если Вы не хотите на весь мир прослыть конченым лгуном, приведите хоть один пример того, как я "еженедельно угрожаю забросать всех ядерными бомбами", – предложила представитель МИД РФ Мария Захарова. – Учитывая, что Вы не найдете ни одной цитаты, я сразу обвиняю Вас в клевете и распространении фейков".

Помимо сложностей в оборонной сфере на Западе нарастают экономические проблемы. В федеральном сетевом агентстве Германии называют напряженной ситуацию с газом в стране. Как пишут немецкие СМИ, цены на энергоносители выросли настолько, что многим семьям придется выбирать между отпуском и оплатой отопления.

"Если вы посмотрите на эволюцию санкционных пакетов – мы все больше причиняем вреда себе, – предупреждает Маркус Фербер, депутат Европарламента. – Сейчас, когда мы говорим о нефти, угле и, возможно, газе, то мы должны отдавать себе отчет, что санкции наносят ущерб нам больше, чем России".

Как пишет французский журнал Le Point, Индонезия, Индия и Саудовская Аравия обвиняют США и Европу в продовольственном кризисе, который стал следствием антироссийских ограничений.

А в африканских странах ценят уважительное отношение к себе со стороны России. "Мы впервые столкнулись с белыми, которые относятся к нам как к равным, – заявил Оббей Мабена, ветеран борьбы с режимом апартеида. – Россия – это наш друг. Враг моего друга — мой враг. Мы думаем, что Украина продалась Западу".

В Старом свете любое напоминание о России наталкивается на резкую реакцию. Так, в Швеции один из магазинов по ошибке разместил на футболках рядом с гербом острова Готланд императорскую корону Российской империи. После жалоб одного из муниципальных политиков товар пришлось снять с продажи.