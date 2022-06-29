Против украинской коррупции бессильны даже в НАТО

Кортеж индонезийского президента мчится по ровной польской дороге. В Киев Видодо с супругой Ирианой отправляются на поезде.

В этом вагоне из Перемышля в столицу Украины путешествовали Макрон, Шольц, Драги, Дуда, Науседа, Карис. Но в отличие от своих европейских коллег, Видодо едет не подогревать конфликт, подбрасывая в пекло дров. Президент Индонезии отправляется с мирной миссией и добрыми намерениями – призвать Зеленского к диалогу.

"И хоть нам кажется, что очень трудно достичь определенных целей, например мирного разрешения конфликта, но мы не должны забывать, что это и есть наша цель", – говорит индонезийский лидер.

Видодо отказался поставлять Украине оружие, когда Зеленский очень просил. Вместо этого он предложил гуманитарную помощь. Ведь сколько танков и гаубиц Киеву ни поставляй, все равно будет мало, и американские "Паладины" не переиграют российские "Гиацинты".

Министру иностранных дел Украины Кулебе даже костыли не мешают стоять перед Западом с протянутой рукой. "Мы ценим все оружие, которое было доставлено до сих пор, но ситуация на поле боя показывает, что нам нужно больше – и как можно скорее", – говорит он.

Киевские власти хотят в НАТО любой ценой. Они даже в Конституции закрепили стратегический курс на получение полноправного членства. При этом в самом альянсе к этой идее относятся прохладно.

Трудно быть членом, когда другие этого не хотят. Последняя встреча в Мадриде лишний раз убедила в этом украинских чиновников.

- Украине говорят: "Вы не член НАТО, потому что вы нам не нужны. НАТО говорит нам, что мы вам ничего не даем".

В 2019-м, когда Зеленский только избирался президентом, он критиковал Порошенко за маниакальное желание вступить в НАТО и говорил, что никогда не ходит в гости, если его не зовут. Но разве можно верить политику, который с едва открытыми глазами, нервно почесываясь, рассказывает журналисту NBC, как отличить наркомана.

- В университете у меня была криминалистика, и мы изучали, как понять, что человек употребляет наркотики. И первая реакция его – он, чтобы доказать, что он не наркоман, скажет, что он не наркоман.

Европа продолжает поставлять на Украину оружие, но двери в альянс для Киева держит закрытыми. Украинский президент жалуется: из-за нерасторопности европейских политиков они проигрывают. Отсюда потери, поражения. Даже закоренелые нацисты бросают оружие и бегут подальше от фронта. Русская армия наступает.

- Ночью вчера вы еще были под Лисичанском. Что там происходит сейчас?

- Такая ситуация: они идут в наступление. Их очень много. Там ад. Там 24 на 7 "поливают".

За призывниками на Украине идет настоящая охота. На прошлой неделе внесли предложение забирать на фронт выпускников школ, которым исполнилось 18, и инвалидов. Повестки стали раздавать даже женщинам.

- Вручили повестку. Пришла в военкомат. Сотрудники очень удивились. Сказали, что не понимают, как так получилось.

Европа и здесь приходит на выручку – только бы затянуть боевые действия. Британия предлагает программу подготовки военных, которая должна изменить баланс в украинском конфликте. С 2015 года Лондон подготовил больше 22 тысяч военнослужащих ВСУ. Готовить резерв на собственных базах Киев не может – они все уничтожены.

"На Украине сейчас нет безопасных мест. Российские крылатые ракеты всегда долетают – сбить их все невозможно. Британия предложила подготовить 10 тысяч бойцов. Четыре месяца – это базовая стандартная качественная пехотная подготовка", – говорит советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

Британия уже потратила на Украину больше одного миллиарда фунтов стерлингов. Здесь не только военная, но и гуманитарная помощь. Британские журналисты решили выяснить, каким образом бесплатные лекарства, предназначенные для раненых украинцев, попадают не в те руки и оказываются в розничных аптеках с 40-процентной надбавкой. Репортеры грешат на укоренившуюся в стране коррупцию под прикрытием СБУ.

"Некоторые из пожертвованных материалов позже попали на полки аптек в больницах – были выставлены на продажу. В одной из больниц доставленному для операции на аппендиците пациенту сказали купить бинты в больничной аптеке – наличными, без чека", – пишет "Телеграф".

С начала спецоперации на Украине выявили 78 попыток спекуляций с гуманитарной помощью. Еще одно уголовное дело – о присвоении 100 миллионов гривен: под видом оформления соцвыплат с ЕС мошенники узнавали данные банковских карт украинцев и обналичивали их сбережения. На поле боя с украинской коррупцией бессильным выглядит даже Североатлантический альянс.