Зеленский повозмущался и сравнил НАТО со старым турникетом

Украинский президент упрекнул участников саммита НАТО в Мадриде в том, что его страну не принимают в Североатлантический альянс. По словам Владимира Зеленского, политика открытых дверей военно-политического блока не должна напоминать старые турникеты киевского метро, которые вроде как и открыты, но закрываются без внесения оплаты.

Президент Украины поинтересовался, не достаточно ли еще заплатила его страна. Зеленский не понимает, что еще нужно НАТО. "Разве наш вклад в защиту и Европы, и всей цивилизации до сих пор недостаточен?", — поинтересовался политик во время обращения к саммиту.

Владимир Зеленский считает, что в дальнейшем ситуация ухудшится. По его словам, Россия в следующем году может начать обстреливать не только его страну, но и другие государства по соседству. В связи с этим украинский лидер обозначил два пути для НАТО: достаточная и быстрая помощь Киеву или отложенная война России с альянсом.

Зеленский попросил поддержать Украину не только оружием, но и финансово.

Тем временем заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква сообщил, что НАТО не хочет членства Украины в альянсе. Об этом Киеву заявили в самом военно-политическом блоке.

Ранее пресс-секретарь президента России указал на то, что Украина в состоянии прекратить военные действия в течение суток.