Коэффициент распространения COVID-19 в России вернулся в февраль

Показатель ниже единицы сейчас зафиксирован только в двух из десяти регионов с наибольшим числом зараженных. Так, в Красноярском крае он составляет 0,81, а в Свердловской области – 0,99.

В Санкт-Петербурге коэффициент достигает 1,06, в Пермском крае – 1,09, в Московской области – 1,14, в Самарской – 1,15, в Воронежской – 1,16, в Ростовской – 1,28. В Москве коэффициент вырос до 1,62, в Нижегородской области – до 1,69, это самый высокий показатель с 7 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на подсчеты на основе данных федерального оперативного штаба.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией, а затем для оценки готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.

Напомним, в России перестали действовать все ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Об этом объявил Роспотребнадзор 1 июля. Однако при необходимости действие коронавирусных ограничений может быть возобновлено.