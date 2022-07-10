Министерство вооруженных сил Франции: мы поддерживаем связь с коллегами из России

Министерство вооруженных сил Франции поддерживает связь с Минобороны России. Как сообщил в интервью изданию Le Journal du Dimanche глава французского военного ведомства Себастьен Лекорню, Франция не воюет с Россией.
"Продолжаются контакты с военными и гражданскими чиновниками, нельзя полностью блокировать каналы связи с Москвой", – сказал он.
По словам Лекорню, Пятая республика по-прежнему выполняет функцию силы, обеспечивающей баланс.
"Украина нуждается в том, чтобы мы продолжали играть эту роль", – считает он.