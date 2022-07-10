10 июля 2022 12:41

Министерство вооруженных сил Франции: мы поддерживаем связь с коллегами из России


VisualRian

Министерство вооруженных сил Франции поддерживает связь с Минобороны России. Как сообщил в интервью изданию Le Journal du Dimanche глава французского военного ведомства Себастьен Лекорню, Франция не воюет с Россией.

"Продолжаются контакты с военными и гражданскими чиновниками, нельзя полностью блокировать каналы связи с Москвой", – сказал он.

По словам Лекорню, Пятая республика по-прежнему выполняет функцию силы, обеспечивающей баланс.

"Украина нуждается в том, чтобы мы продолжали играть эту роль", – считает он.

Подписывайтесь на наши страницы в соцсетях:
"Смотрим"ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен и Telegram
Вести.RuВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен и Telegram.

общество в мире Россия Франция Вооруженные силы сотрудничество Министерство обороны новости