Экс-глава военной разведки Франции советует не недооценивать Россию

Россию не следует недооценивать, заявил бывший глава военной разведки Франции генерал Кристоф Гомар, рассуждая о том, сможет ли Киев вернуть потерянные в ходе российской военной спецоперации территории.

Он напомнил, что ряд украинских политиков ставит перед собой цель вернуть контроль над всей территорией Украины в границах до 2014 года. "Получится ли у них? Я не уверен", – отметил Гомар.

Дело в том, что Россия располагает большими резервами. "Она не проводила мобилизацию, у нее остается еще много ракет и боеприпасов для артиллерии – это основные силы РФ", – заявил французский генерал.

Он усомнился в том, что, как пишут некоторые СМИ, у России заканчиваются ракеты. Экс-глава военной разведки указал, что, даже если это так, у РФ по-прежнему есть возможности для их производства, несмотря на ограничение поставок западных компонентов.

Генерал приветствовал стремление президента Франции Эммануэля Макрона сохранить контакт с президентом РФ Владимиром Путиным и призывы французского лидера "не унижать Россию".

"Разрыв ни к чему не приведет. Диалог всегда полезен, он как минимум позволяет понять, на каких позициях в данный момент находятся стороны", – заявил бывший разведчик, слова которого приводит ТАСС.

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