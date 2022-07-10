В России зарегистрировали менее 40 смертей от ковида за сутки

За прошедшие сутки в России зафиксировали 39 смертей от коронавирусной инфекции, сообщили в воскресенье, 10 июля, в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Так, в стране зарегистрировали менее 40 летальных исходов среди заболевших впервые с 16 апреля 2020 года.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 398 против 3 539 днем ранее, до 18 462 211, количество случаев выздоровления – на 2 496 против 3 086 накануне, до 17 888 560, госпитализированы 748 человек.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 11 субъектах РФ, снижение отмечено в 58 регионах страны, отметили в оперштабе. Уточняется, что ситуация осталась без изменений в 16 регионах.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 462 тыс. 211 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 381 тыс. 583 умерших и 17 млн 888 тыс. 560 выздоровевших.

Ранее стало известно, что коэффициент распространения коронавируса в России поднялся до максимального с 13 февраля значения в 1,13 единицы.