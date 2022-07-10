"Санкции обогатили Россию. Более того, они больше санкционировали французов, чем Россию", – заявила политик в интервью телеканалу BFMTV.

По словам Ле Пен, именно антироссийские санкции стали первопричиной растущей инфляции. Так, в мае инфляция во Франции составила 5,2%, достигнув рекордных значений.

После начала Россией спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины Запад ввел несколько пакетов санкций в отношении РФ. Российский президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России – это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

По словам Путина, основная цель Запада – ухудшить жизнь миллионов людей. Так, нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств.