По данным издания, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выступил против плана Еврокомиссии касательно поддержки Украины за счет общего европейского долга. Пока Германия одобрила первый транш на сумму один миллиард евро. Ожидается, что он поступит на Украину до конца июля.

Власти Украины недовольны. Они понимают, что Германия пытается обойти часть санкций против РФ, чтобы избежать прекращения поставок российского газа в страны Евросоюза. Автор статьи считает, что увольнение посла Украины в ФРГ Андрея Мельника может быть напрямую связано с данной ситуацией.

24 февраля текущего года Россия начала специальную военную операцию на Украине. В ответ страны Европы начали вводить антироссийские санкции, поддерживая киевский режим и оказывая ему военную и финансовую поддержку.