Новый парламент Японии планирует обновить конституцию страны

Правящая коалиция Либерально-демократической партии и партии "Комэйто" получили на выборах большинство мест в японском парламенте. Со своей последней политической задачей Синдзо Абэ справился: в момент трагедии он агитировал за ЛДП, которую возглавлял почти десять лет. Перед оглашением результатов выборов минута молчания в память о бывшем премьере. На этом посту Абэ находился в общей сложности девять лет.

63 места у либерал-демократов – лучший результат с 2013 года. У идущей следом Конституционно-демократической – почти в четыре раза меньше. Возможно, такую волну симпатии вызвало именно шокировавшее всех в Японии убийство Абэ. На этом фоне все политические лидеры страны подчеркнули важность свободы слова и приверженность борьбы с насилием.

Меры безопасности, скорее всего, усилят. Из-за того, с какой легкостью вооруженный злоумышленник подобрался к одному из самых влиятельных политиков государства. Главные же перемены ожидают конституцию страны. По итогам голосования парламент получит необходимое число депутатов, готовых инициировать общенациональный референдум.

Премьер Фумио Кисида уже заявил – новый созыв сконцентрируется на работе над обновлением основного закона. Сторонником перемен был и покойный Абэ, однако при нем конституция сохранила исходный текст.

"Вероятность того, что премьер Кисида будет настаивать на пересмотре конституции, выше, чем у его предшественника Синдзо Абэ. Это то, за чем интересно наблюдать", – заявил японский политический аналитик Сигэнобу Тамура.

Речь, в частности, о пересмотре девятой, так называемой "мирной" статьи, которая провозглашает отказ государства от создания собственной армии и участия в войнах. В Токио заявляют: написанная более 70 лет назад конституция не отвечает текущим геополитическим условиям. Японии нужны свои вооруженные силы. Согласны ли с этим простые японцы – покажет референдум. Ему наверняка будет предшествовать широкая кампания для создания позитивного образа военного усиления. Но пока жителей страны заботят более насущные проблемы.

"Проблема в том, что зарплаты не растут. Было бы хорошо, если бы цены росли, но зарплаты росли еще больше", – говорит токиец.