Северодонецкий "Азот" сможет работать

"На мой взгляд и на взгляд специалистов, разрушения не критичные, – отметил Моргунов. – В принципе, после проведения определенных работ – это разминирование, восстановление электроэнергии, – завод сможет производить свою продукцию".

По его словам, электроэнергию на предприятие должны подать через месяц.

Ранее глава ГУП ЛНР "Республиканская сетевая компания" Борис Рыжилов сообщил, что энергосистема города пострадала на 95 процентов. Обеспечение города электричеством будет восстановлено через 2-3 месяца, отметил он.

В конце мая власти Луганской народной республики сообщили об освобождении Северодонецка, однако отступившие из города подразделения ВСУ и украинских нацформирований попытались создать очаг сопротивления на территории "Азота". В середине июня они начали сдаваться в плен. При этом в бомбоубежищах на территории завода еще оставались мирные граждане.