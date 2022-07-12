МВД опровергло наличие спецсимволики у участников конфликта в Судаке

Официальное сообщение о предварительных итогах расследования инцидента в Судаке опубликовано на странице МВД Республики Крым в соцсети "ВКонтакте". В полиции пояснили, что в отдел МВд по Судаку в связи с произошедшим не поступали заявления или сообщения. Тем не менее, участники конфликта были найдены и опрошены.

"Никаких опознавательных знаков на одежде, позволяющих определить принадлежность кого-либо из участников инцидента к военнослужащим, не имелось", – заявили в МВД республики.

Сейчас полиция ведет процессуальную проверку, по итогам которой будет принято решение либо о возбуждении дела, либо об отказе в нем.

Об инциденте в крымском Судаке ранее сообщил в своем telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков. По предварительной информации, военный проходил лечение в Крыму, вышел на прогулку по улицам Судака, где у него произошел конфликт с тремя мужчинами. В соцсетях сообщали, что военный был одет в одежду с символикой спецоперации России на Украине, однако эта информация пока не подтвердилась.