Глава Крыма прояснил ситуацию с избиением военнослужащего в Судаке

Сергей Аксенов 12 июля в своем Telegram-канале уделил внимание конфликту, который произошел накануне между военнослужащими, находящимися на лечении в санатории Судака, и местными жителями. По словам главы Крыма, прояснить ситуацию он решил, чтобы прекратить паразитирование и спекуляции по этому вопросу. Аксенов подчеркнул, что озвучил официальную позицию и несет ответственность за каждое слово.

По данным крымской полиции, в понедельник 11 июля двое контрактников, которые являются российскими военнослужащими и в данный момент проходят реабилитацию в одном из ведомственных санаториев Судака, находились в городе на отдыхе. По видеосъемкам, которые есть в распоряжении правоохранителей, видно, что из бара за ними никто не шел и не следил, а в самом баре они употребляли спиртные напитки.

Конфликт произошел в тот момент, когда военнослужащие перелезали через забор санатория, возвращаясь на его территорию. Один из них получил замечание от проходящего мимо мужчины. Эти слова и стали причиной бытового конфликта.

Трое проходящих мимо граждан включились в этот конфликт, один из них нанес два удара в лицо потерпевшему военнослужащему. В результате военный получил повреждения легкой степени тяжести. Конфликт на этом был исчерпан, стороны разошлись.

"Еще раз повторю: на наших военнослужащих не было ни знаков отличия, ни формы, ни эмблем с символикой Z, ничего, что могло бы указывать на род их деятельности. Сами себя они как военнослужащие не позиционировали. Это официальные данные. Нравится это кому-то или нет, но истина дороже" – написал Сергей Аксенов.

По мнению главы республики, конфликт не носил политической подоплеки, а перевод проблемы в национальную плоскость он считает кощунственным и несправедливым делом. Аксенов призвал не давать волю домыслам, эмоциям и конспирологии, а опираться только на факты.