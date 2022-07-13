Президент Шри-Ланки сбежал с женой на Мальдивы

Ранее местная пресса уже сообщала о его бегстве. Но как выяснилось, после захвата президентского двора протестующими глава государства провёл несколько суток на военном корабле в территориальных водах Шри-Ланки.

Свой пост президент официально покидает сегодня. А выборы нового главы государства назначены на 20 июля.

Акции протеста, к которым привела сложная финансово-экономическая ситуация на острове, не утихают с начала апреля. Страна испытывает серьезную нехватку иностранной валюты, топлива и нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания для отдельных групп населения, медикаментов.

В минувшую субботу участники многомесячного массового протеста против правительства президента Готабаи Раджапаксы захватили резиденции президента и премьер-министра.