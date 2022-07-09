Остался только спикер: премьер Шри-Ланки уходит вслед за президентом

О своем согласии Викрамасингхе сообщил в ходе совещания лидеров политических партий, которое прошло под председательством спикера страны Махинды Япы Абейвардены. Глава правительства сложит свои полномочия после того, как будет сформировано правительство, состоящее из всех партий.

Напомним, 9 июля, тысячи протестующих вышли на улицу Коломбо с требованием отставки президента страны Готабаи Раджапаксы. Они прорвались в резиденцию главы государства, а затем и в резиденцию премьера. Сообщается, что президент Готабайя Раджапакса был эвакуирован незадолго до того, как протестующие окружили его резиденцию.

Большое количество людей прорвались в резиденцию через полицейские баррикады. Пострадали более 30 человек. В районе Джанадхипати Маватха, где расположена резиденция, полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих.

Викрамасингхе рассказал ТАСС, что сейчас страна переживает худший кризис в современной истории. При этом политики островного государства пока не могут найти параллели с таким кризисом ни в этом, ни в прошлом или позапрошлом столетиях. По оценкам премьера, Шри-Ланка находится посредине этого кризиса.

В апреле страна впервые с объявления независимости в 1948 г. остановила выплаты по всем внешним обязательствам. Внешний долг островного государства оценивается в 51 миллиард долларов.

Сейчас Шри-Ланка испытывает серьезную нехватку иностранной валюты, топлива и нефтепродуктов, удобрений, продуктов питания для отдельных групп населения, медикаментов. По словам Викрамасингхе, чтобы полностью преодолеть экономический кризис, потребуется три года или даже больше. Вернуться к норме власти планируют к 2023 году.