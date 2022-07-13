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Протесты в Шри-Ланке 8 минут назад

13 июля 2022 11:46

Шри-Ланку возглавил премьер, его офис пытаются штурмовать

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе назначен исполняющим обязанности президента страны. О этом решении президент Готабая Раджапакса уведомил спикера парламента Махинда Япа Абеивардена.

Смена главы государства произошла в соответствии со статьей 37.1 Конституции Шри-Ланки, пишет ТАСС. Уточняется, что президент Раджапакса в настоящее время находится "вдали от страны".

Изменения в руководстве не заставили протестующих жителей страны разойтись по домам. По последним сообщениям, толпа в Коломбо пытается штурмовать офис премьер-министра. В центре города силы правопорядка применили слезоточивый газ.

Людям, которые пытаются сломать ограду и попасть на территорию резиденции, противостоят силовики с оружием и в защитном снаряжении.

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