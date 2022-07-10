Парламент Шри-Ланки призывает к спокойствию ради мирной смены власти

Радостными возгласами протестующие приветствуют поджог дома премьер-министра Шри-Ланки. Где он сам, никто не знает. О своей предстоящей отставке сообщил в соцсетях. Пост он сохранит, пока не будет сформировано правительство.

"Чтобы обеспечить продолжение работы правительства, а также безопасность граждан, я принимаю наилучшую рекомендацию партийных лидеров – уступить место всепартийному правительству. Чтобы облегчить это, я уйду в отставку с поста премьер-министра", – заявил премьер-министр Ранил Викрамасингхе.

"Назначение Ранила Викрамасингхе было нелегитимным. Он потерпел поражение на последних выборах. Его не уважали. Все эти два месяца, пока он был у власти, народ призывал его покинуть пост", – говорит политический экономист и старший преподаватель Университета Джафны Ахилан Кадиргамар.

Президент страны Готабая Раджапакса должность официально покинет в среду.

Его дворец разгневанная толпа разгромила первым, прорвав полицейский кордон. Стражи порядка не сильно сопротивлялись: да, несколько раз выстрелили в воздух, даже применили слезоточивый газ. Но протестующих – отчаянных и разъярённых экономическим кризисом – это не остановило.

Президента давно успели эвакуировать то ли на самолёте, то ли на борту корабля военно-морских сил. Поэтому сотни человек спокойно разгуливали по дворцу: рылись в ящиках, валялись на кровати, пили чай, купались в бассейне, конечно, не забыли про трофейную фотосессию.

"Народ Шри-Ланки потерял терпение из-за неэффективного управления, которое привело к серьезному экономическому кризису. Если вы посмотрите на ВВП Шри-Ланки в 2018 году, он был на уровне 94 миллиарда долларов, в этом году он упал до 76 миллиардов. В лучшем случае вернуть былые показатели удастся не раньше 2026 года", – считает бывший посол Индии в США Мира Шанкар.

В стране разворачивается тяжелейший более чем за 70 лет экономический кризис. Топливо закончилось, некоторые продукты в дефиците, другие подорожали в пять раз, часть лекарств исчезла. Инфляция взлетела до рекордной отметки в 54,6%. К тому же власти допустили дефолт по госдолгу. Закупить нужные товары за рубежом невозможно, валютные резервы истощены.

Устали жители Шри-Ланки и от династии Раджапакса – у власти она с 2005 года. Готабая сейчас возглавляет правительство, его брат Махинда только в мае отошёл от дел, покинув пост премьер-министра. Их то и дело обвиняли в коррупции, использовании служебного положения и преследовании несогласных.

В ближайшее время в стране назначат временное правительство всех партий. Президентский пост временно, максимум на месяц, займёт спикер парламента, пока не изберут нового лидера.