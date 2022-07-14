Президент Шри-Ланки улетел в Саудовскую Аравию

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса не собирается возвращаться в страну. Как сообщили в четверг власти Мальдив, на которых остановился Раджапакса после побега из Шри-Ланки, президент вылетел в Саудовскую Аравию через Сингапур.

Источник агентства Ассошиэйтед Пресс добавил, что конечной точкой перелета Раджапаксы самолетом саудовских авиалиний является город Джедда.

Готабая Раджапакса до сих пор так не подписал официальный документ об отставке с поста президента. Сейчас его полномочия в Шри-Ланке выполняет председатель парламента Махинде Абейвардене.

Ожидается, что нового президента Шри-Ланки парламентарии изберут 20 июля.

Тем временем, протестующие на Шри-Ланке согласились освободить захваченные ими резиденции президента Готабаи Раджапаксы и премьер-министра Ранила Викрамасингхе.