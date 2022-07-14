Президент Шри-Ланки улетел в Саудовскую Аравию

Источник агентства Ассошиэйтед Пресс добавил, что конечной точкой перелета Раджапаксы самолетом саудовских авиалиний является город Джедда.
Готабая Раджапакса до сих пор так не подписал официальный документ об отставке с поста президента. Сейчас его полномочия в Шри-Ланке выполняет председатель парламента Махинде Абейвардене.
Ожидается, что нового президента Шри-Ланки парламентарии изберут 20 июля.
Тем временем, протестующие на Шри-Ланке согласились освободить захваченные ими резиденции президента Готабаи Раджапаксы и премьер-министра Ранила Викрамасингхе.