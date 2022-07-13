Стало известно, за что агента Секретной службы США выгнали из Израиля

Сотрудник Секретной службы США, занимающейся охраной первых лиц государства, был выслан из Израиля за драку с жительницей Иерусалима, такие данные приводит РИА Новости, со ссылкой на американские СМИ.

Как сообщалось ранее, американский силовик принимал участие в обеспечении первого ближневосточного турне президента Джо Байдена, но на днях был задержан и допрошен израильской полицией, после чего его пребывание в стране сочли нежелательным.

Агента, входившего в состав штурмовой группы Секретной службы США, уже отстранили от исполнения служебных обязанностей, в отношении него начата служебная проверка.

Теперь выяснилось, что причиной высылки стало нападение на женщину около одного из баров в Иерусалиме, произошедшее вечером в минувший понедельник.