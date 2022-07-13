Восточное турне Байдена началось с конфуза в Тель-Авиве

Соединённые Штаты вынуждены сейчас искать пути выхода не только из политического, но и из энергетического кризиса. Цены на бензин выше четырех с половиной долларов за галлон заставили Джо Байдена отправиться в турне на Ближний Восток. Конечная цель – попросить дешёвую нефть у Саудовской Аравии. Первая остановка на пути в Эр-Рияд – в Израиле.

Звучат горны, почетный караул застывает по команде: смирно! Президент Соединенных Штатов, Джо Байден, после положенной паузы начинает спускаться по трапу. Снизу за ним наблюдают президент, премьер и все министры правительства Израиля, прибывшие по такому поводу в аэропорт.

Через океан за происходящим так же внимательно наблюдают американские тележурналисты, комментируя каждый шаг Джо Байдена: не упадёт ли? Не окажется ли в центре очередного курьеза, как это уже многократно случалось.

Без накладок, правда, не обошлось и на этот раз. Президента, несколько запутавшегося с порядком действий, выручили члены делегации.

Тысячи полицейских, элитный спецназ "Ямам", агенты службы внутренней безопасности "Шабак", боевые вертолеты, отрабатывавшие накануне боевое слаживание в небе над Иерусалимом и международным аэропортом Бен-Гурион. Центр страны закрыт так, что муха не пролетит. Коридор безопасности создан специально для высокого гостя. Причём не только контртеррористический, но и медицинский.

Во-первых, опасаясь коронавируса, помощники просили Байдена отказаться от рукопожатий и по возможности не снимать маску. Во-вторых, приземлившийся в Израиле человек совсем не молодой, местная жара для него опасна и программа поездки, особенно связанная с пребыванием под раскалённым ближневосточным солнцем, сокращалась до последней минуты. Так, знаменитый "Железный купол" и новейшую, лазерную систему ПРО "Маген Ор", привезли посмотреть прямо на взлетную полосу, чтобы не изнурять гостя поездкой на базу ВВС Пальмахим. Обязательный, ритуальный обмен речами урезали до получаса, но и это недолгое стояние под открытым солнцем давалось после многочасового перелёта нелегко.

"Мы должны хранить правду и честь Холокоста... ужасы Холокоста. Чтить память тех, кого мы потеряли", – вновь наплел околесицы во время своей речи Байден.

Сорокачасовой визит Джо Байдена в Израиль и Палестину обернулся транспортным коллапсом для местных жителей. Перекрытые в разгар рабочего дня трассы на Иерусалим, закрытый для пассажиров терминал международного аэропорта, блокированные районы города, жителям которого советовали без необходимости не покидать дома – и видно, не зря. Местные СМИ уже сообщили об одном из прибывших заранее охранников Байдена, который успел накануне подраться с местной жительницей, возле иерусалимского бара, и от греха, был выслан домой. Но на красной дорожке аэропорта о проблемах говорить не принято. Только о стратегическом партнёрстве, безопасности и геополитике.

"В ходе вашего визита, мы обсудим на переговорах создание новой архитектуры безопасности и экономики для народов Ближнего востока", – уточнил Яир Лапид, премьер-министр Израиля.

Уставший от перелёта и изнурительной жары президент США, не проводил встреч и переговоров сразу после прилёта. Может быть, он сумеет отдохнуть на Святой земле от домашних проблем: ведь на организованный на лужайке Белого дома пикник, накануне ближневосточного турне, не пришли приглашённые республиканцы, ребёнок, с семьей которого Байден решил сфотографироваться на память, разрыдался, а журналисты вдруг стали говорить о падающем рейтинге и нежелании однопартийцев-демократов голосовать за Байдена на будущих президентских выборах.

Журналист. Господин президент, что вы можете сказать демократам, которые не хотят, чтобы вы переизбирались на второй срок?

Байден. Они хотят, чтобы я шел на второй срок.

Журналист. Две трети не хотят.

Байден. Почитай опросы. Почитай опросы, Джек. Вы, ребята, все такие одинаковые. По опросам, 92 процента демократов проголосуют за меня.

Правда, в споре с журналистом Байден не удержался от манипуляции: большинство опрошенных демократов хотели бы видеть кандидатом в президенты свежего человека и готовы поддержать Байдена только в отсутствии альтернативы, если его соперником вновь окажется Трамп. Американские телеканалы уже сообщили, что вероятно визит Байдена в Израиль, скорее ритуальный, что прорывов, в стиле великого броска Трампа на восток не будет, что в Израиле до досрочных выборов в Кнессет не с кем договариваться.

"Я думаю, что визит Байдена, который проходит сегодня, был назначен намного заранее, и никто не мог предвидеть, что мы будем в предвыборной эпохе, и ему максимально не комфортно находиться в Израиле сегодня. Потому что нахождение президента США в предвыборное время, сейчас, это является, хочешь ли ты или не хочешь, каким-то вмешательством в наши демократические выборы", – полагает Эли Нахт, политолог, вице-мэр г. Ашдод.

Главным вопросом ближневосточного турне все же будет не Израиль и даже не Палестина.

Байден уже в пятницу отправится в Эр-Рияд договариваться с наследным принцем Саудовского королевства о ценах на энергоносители. Сделать это будет непросто, хотя бы потому, что личные отношения с самым влиятельным человеком в Саудовской Аравии у Байдена не сложились.

И в этом контексте роль просителя грозит оказаться для хозяина Овального кабинета не слишком приятной.

"Все выглядит так, будто Байден идет на поклон и пытается сбить цены на топливо. Окружающие это понимают. Если поездка действительно преследует такие цели, то Байден злоупотребляет престижем и доверием США во всем мире", – считает Девид Фридман, посол США в Израиле в 2017-2021 гг.

"Я не думаю, что после этой поездки президент получит больше нефти, но поездка обернется для него большим конфузом. Ему придется упрашивать власти Саудовской Аравии", – убежден Стюарт Варни, ведущий "Фокс Ньюс".

И в Израиле и в Саудовской Аравии свои представления о национальных интересах и государственной безопасности. Изменить устоявшиеся подходы здесь практически невозможно. На востоке умеют и любят принимать гостей, но даже личное присутствие лидера США не способно заставить хозяев поступиться интересами и принципами, которые вновь окажутся в приоритете, едва президентский авиалайнер возьмёт курс на запад.